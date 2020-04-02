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«У меня контракт»: Юлия Высоцкая продолжает работать на карантине

Юлия Высоцкая в выпуске лайф-шоу «Мне это нравится» решила рассказать, почему продолжает работать на карантине. Супруга Андрея Кончаловского объяснила, что у нее контракт и нет желания его отменять.
«У меня контракт»: Юлия Высоцкая продолжает работать на карантине

Юлия Высоцкая рассказала, что на данный момент многим остается только вспоминать о своих путешествиях. Но она надеется, что скоро все наладится. Также телеведущая сообщила, что находится в офисе, так как у нее контракт и она просто не может и не хочет его отменять. У Юлии Высоцкой огромная команда, которая должна получать заработную плату. На данный момент очень важно финансовое положение людей, поскольку всем необходимо кормить семью.

Супруга Андрея Кончаловского призвала всех беречь друг друга и соблюдать правила личной гигиены. Она отметила, что нельзя вести себя легкомысленно и вся ее съемочная группа одета в правильную форму одежды, а также они носят защитные маски и перчатки. Юлия Высоцкая сообщила, что ее шоу «Мне это нравится» не закрыли, и она будет продолжать работать, пока ей разрешают это делать.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:11

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