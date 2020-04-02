"Всех контролирую": Евгений Петросян рассказал о своих занятиях на карантине





В связи с карантином гости телепрограммы "Вечерний Ургант" общаются с ведущим онлайн. Такие меры предосторожности необходимы, чтобы не подвергать здоровье знаменитостей опасности. Недавно Евгений Петросян также встретился с Иваном Ургантом в таком режиме. Юморист появился на экране в студии в клетчатой рубашке. Знаменитость рассказал ведущему, что на карантине ему не скучно, поскольку он много читает и пользуется современными гаджетами.Евгений Петросян отметил, что у него есть устройство, по которому он всегда может поинтересоваться, как живут друзья, как они переносят трудности и защищают себя от опасного вируса. Можно узнать, где сейчас находятся близкие люди, не выходят ли они на улицу. Также знаменитость отметил, что его жизнь на карантине насыщена событиями и он всех контролирует с помощью гаджетов.