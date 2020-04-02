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Кристина Асмус рассказала, что её супруг Гарик Харламов боится летать на самолётах

Недавно Кристина Асмус рассказала о самой главной фобии своего супруга Гарика Харламова. Оказывается, юморист очень боится летать на самолётах, поэтому актриса часто отправляется с дочерью путешествовать.

Кристина Асмус и Гарик Харламов женаты уже 7 лет. Они воспитывают дочь Анастасию. Актриса не часто делиться информацией о семейной жизни, поэтому поклонникам всегда интересно, что происходит между супругами. Асмус утверждает, что у них, как и у всех, происходят конфликты, иногда ссоры, но тем не менее супруги постоянно учатся преодолевать трудности. По своей натуре актриса является перфекционистом, в то время как Харламов не особо заботиться обо всём. Например, для подготовки к путешествию Асмус может потратить несколько месяцев, а избранник может собраться за несколько часов.

"Такое было много раз!" – заявляет актриса. Со временем пара научилась понимать друг друга. Поклонники уже привыкли к тому, что Асмус может отправиться на отдых только с дочерью, но это не значит, что у супругов назрел кризис в отношениях. Причина кроется в другом. На самом деле юморист очень боится летать на самолетах. Артистка также рассказала об отношении Харламова к фильму «Текст». Она сообщила, муж отнёсся к этому с понимание, поскольку для Асмус участие в откровенной сцене является всего лишь работой, а происходящее было не по-настоящему.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:44

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