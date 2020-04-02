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Оперативный штаб: Почти половина новых зараженных COVID-19 в Москве – молодые люди

Свыше 40% граждан из числа тех, кто заразился новым типом коронавирусной инфекцией в российской столице в последнее время, являются молодыми людьми в возрасте до 45 лет. Такие данные приводятся в публикации агентства «РИА Новости» со ссылкой на московский оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Оперативный штаб: Почти половина новых зараженных COVID-19 в Москве – молодые люди

Кроме всего прочего, отмечается, что в числе заболевших зарегистрировано 29 детей в возрасте менее 18 лет. Ранее была опубликована информация о том, что в городе подтверждено еще 267 новых случаев заражения. При этом подчеркивается, что структура заболевших по возрастным группам имеет крен именно в сторону молодежи. Так, 117 человек от общего числа заразившихся – граждане в возрасте 18-45 лет. Еще 87 пациентов с соответствующим диагнозом находятся в возрасте 46-65 лет и только 34 человека относятся к возрастной группе 65 и более лет. Также наличие коронавирусной инфекции было подтверждено у 29 юных жителей столицы, не достигших совершеннолетия.

По данным оперативного штаба, все пациенты, а также лица, вступавшие с ними в близкий контакт, уже помещены под тщательное медицинское наблюдение.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 13:38

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