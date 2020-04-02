«Половина магазинов закрыты, кафе тоже»: Ольга Рапунцель рассказала, как прошел день рождения Василисы на Сейшелах

Несколько недель назад беременная Ольга Рапунцель, Дмитрий Дмитренко и их дочь Василиса улетели на Сейшелы. Накануне ребенок участников «Дом-2» отпраздновал второй день рождения. Сегодня Ольга Рапунцель показала фотографию с торжества и рассказала, что планировали отметить праздник в России с близкими и друзьями, но из-за карантина им пришлось остаться в тропиках. Участница «Дом-2» отметила, что на Сейшелах все закрыто и ей не удалось даже заказать торт для Василисы. Пара очень хотела устроить хороший праздник для дочери и Ольге Рапунцель повезло, она смогла купить платье и туфли для именинницы, а также найти украшения для стола и баннера.Возлюбленная Дмитрия Дмитренко поблагодарила своих преданных поклонников за поздравления и пожелания. Также Ольга Рапунцель посоветовала пользователям Сети в сложных жизненных ситуациях не забывать про Бога.