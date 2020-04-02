"АвтоВАЗ" планирует выпустить LADA Granta Premium
Ввиду слабых темпов реализации LADA Granta, российский производитель принял решение выпустить седан в комплектации Premium. "АвтоВАЗ" планирует сделать новую модель конкурентом Volkswagen Polo и Hyundai Solaris.
LADA Granta не смогла добиться популярности среди отечественных автолюбителей несмотря на многочисленные рестайлинги и перевыпуски. Известно, что многие покупатели обращают внимание на российский седан лишь в том случае, когда другие модели становятся слишком дорогостоящими. В "АвтоВАЗе" решили изменить подобное отношение, заявив о разработке Premium-версии, которая получит целый ряд изменений и останется в бюджетном сегменте.
Известно, что дизайнеры корпорации хотят внедрить в новую модификацию светодиодную оптику, автоматическую КПП, круиз-контроль, парктроник и несколько USB-разъемов. В случае успешной реализации этих планов, LADA Granta Premium может стать сильным конкурентом популярных Volkswagen Polo и Hyundai Solaris благодаря ускоренным темпам продаж. Стоит отметить, что это будет пятая попытка LADA Granta утвердиться на авторынке России.
LADA Granta не смогла добиться популярности среди отечественных автолюбителей несмотря на многочисленные рестайлинги и перевыпуски. Известно, что многие покупатели обращают внимание на российский седан лишь в том случае, когда другие модели становятся слишком дорогостоящими. В "АвтоВАЗе" решили изменить подобное отношение, заявив о разработке Premium-версии, которая получит целый ряд изменений и останется в бюджетном сегменте.
Известно, что дизайнеры корпорации хотят внедрить в новую модификацию светодиодную оптику, автоматическую КПП, круиз-контроль, парктроник и несколько USB-разъемов. В случае успешной реализации этих планов, LADA Granta Premium может стать сильным конкурентом популярных Volkswagen Polo и Hyundai Solaris благодаря ускоренным темпам продаж. Стоит отметить, что это будет пятая попытка LADA Granta утвердиться на авторынке России.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:53