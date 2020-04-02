АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

"АвтоВАЗ" планирует выпустить LADA Granta Premium

Ввиду слабых темпов реализации LADA Granta, российский производитель принял решение выпустить седан в комплектации Premium. "АвтоВАЗ" планирует сделать новую модель конкурентом Volkswagen Polo и Hyundai Solaris.

LADA Granta не смогла добиться популярности среди отечественных автолюбителей несмотря на многочисленные рестайлинги и перевыпуски. Известно, что многие покупатели обращают внимание на российский седан лишь в том случае, когда другие модели становятся слишком дорогостоящими. В "АвтоВАЗе" решили изменить подобное отношение, заявив о разработке Premium-версии, которая получит целый ряд изменений и останется в бюджетном сегменте.

Известно, что дизайнеры корпорации хотят внедрить в новую модификацию светодиодную оптику, автоматическую КПП, круиз-контроль, парктроник и несколько USB-разъемов. В случае успешной реализации этих планов, LADA Granta Premium может стать сильным конкурентом популярных Volkswagen Polo и Hyundai Solaris благодаря ускоренным темпам продаж. Стоит отметить, что это будет пятая попытка LADA Granta утвердиться на авторынке России.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:53

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы самые популярные операционные системы и браузеры в 2020…
"Раздал тонну гречки бесплатно": Давид Манукян занялся…
В России стартует предварительный заказ на новые флагманы Huawei P40 и P40…
«У меня контракт»: Юлия Высоцкая продолжает работать на…
В Samsung Galaxy S20 обнаружили скрытую…
"Всех контролирую": Евгений Петросян рассказал о своих занятиях на…
"АвтоВАЗ" планирует выпустить LADA Granta…
Кристина Асмус рассказала, что её супруг Гарик Харламов боится летать на…
Оперативный штаб: Почти половина новых зараженных COVID-19 в Москве – молодые…
«Половина магазинов закрыты, кафе тоже»: Ольга Рапунцель рассказала, как прошел день рождения Василисы на…
Сбербанк: В России снизился спрос на наличные…
Гимнастка Яна Кудрявцева готовится стать матерью во второй…
Японская компания выпустила титановые браслеты в честь Nissan…
Анна Заворотнюк о младшем брате Майке: "Я чувствую в нем защиту и…
Дизайн флагманских смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro раскрыт до…
Рок-группа Animal Jazz выпустила "карантинный" клип в костюмах…
Врачи рассказали, что нехватка донорской крови связана с пандемией…
Беременная супруга Андрея Черкасова о тканевых масках: «Бесполезны и могут нанести…
Жительница Кузбасса хотела отомстить должнице, назвав ее зараженной…
В Италии сняли флаг Евросоюза из-за отказа помогать в борьбе с…
Дочь Иосифа Пригожина Даная приняла участие в эротической…
Гыданская популяция диких северных оленей самоизолировалась на острове…
"Надо будет порыться в шкафу": Дмитрий Маликов восхитился штанами 20-летней…
Американский бомбардировщик В-21 будет конкурировать с российским…
Ученые: Люди и обезьяны стареют из-за одного гормона…
Житель Саратова попал в больницу после поездки на…
Компания Hyundai опубликовала рендеры нового Prophecy…
Более 50 тысяч медицинских масок изъяли правоохранители у спекулянта в…
Просмотреть все новости