"АвтоВАЗ" планирует выпустить LADA Granta Premium





LADA Granta не смогла добиться популярности среди отечественных автолюбителей несмотря на многочисленные рестайлинги и перевыпуски. Известно, что многие покупатели обращают внимание на российский седан лишь в том случае, когда другие модели становятся слишком дорогостоящими. В "АвтоВАЗе" решили изменить подобное отношение, заявив о разработке Premium-версии, которая получит целый ряд изменений и останется в бюджетном сегменте.Известно, что дизайнеры корпорации хотят внедрить в новую модификацию светодиодную оптику, автоматическую КПП, круиз-контроль, парктроник и несколько USB-разъемов. В случае успешной реализации этих планов, LADA Granta Premium может стать сильным конкурентом популярных Volkswagen Polo и Hyundai Solaris благодаря ускоренным темпам продаж. Стоит отметить, что это будет пятая попытка LADA Granta утвердиться на авторынке России.