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Курс валют на 28.03.2020

Сбербанк: В России снизился спрос на наличные деньги

Россияне стали значительно меньше использовать для оплаты товаров и услуг реальные денежные средства. Об этом сообщает Сбербанк, отмечая заметное падение спроса на наличность в стране.
Сбербанк: В России снизился спрос на наличные деньги

Уровень спроса на операции с рублевыми банкнотами и другими валютам на текущий момент находится на рекордно низком уровне. Как отмечают в крупнейшем российском банке, в первой половине нынешней недели объемы снятия наличных средств жителями страны сократились на 70% в филиалах и на 28% в банкоматах. Кроме того, на 25% в сравнении с тем же периодом минувшей недели сократились объемы продажи долларов, а также выдачи наличной валюты с банковских вкладов граждан.

Столь заметное падение уровня заинтересованности россиян в реальных бумажных деньгах, как утверждает первый заместитель председателя Сбербанка Александр Ведяхин, связано с соблюдением гражданами режима самоизоляции, а также с повышением общего уровня их финансовой грамотности. По словам представителя организации, многие люди стали активней использовать дистанционные банковские сервисы, которые позволяют проводить привычные для них операции, оплачивать покупки и многое другое.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 13:18

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