Сбербанк: В России снизился спрос на наличные деньги





Уровень спроса на операции с рублевыми банкнотами и другими валютам на текущий момент находится на рекордно низком уровне. Как отмечают в крупнейшем российском банке, в первой половине нынешней недели объемы снятия наличных средств жителями страны сократились на 70% в филиалах и на 28% в банкоматах. Кроме того, на 25% в сравнении с тем же периодом минувшей недели сократились объемы продажи долларов, а также выдачи наличной валюты с банковских вкладов граждан.Столь заметное падение уровня заинтересованности россиян в реальных бумажных деньгах, как утверждает первый заместитель председателя Сбербанка Александр Ведяхин, связано с соблюдением гражданами режима самоизоляции, а также с повышением общего уровня их финансовой грамотности. По словам представителя организации, многие люди стали активней использовать дистанционные банковские сервисы, которые позволяют проводить привычные для них операции, оплачивать покупки и многое другое.