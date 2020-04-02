Японская компания выпустила титановые браслеты в честь Nissan GT-R





Каталог изделий Waki Print Pier недавно пополнился новинками с надписями Skyline GT-R, которые продаются в нескольких вариантах. Известно, что покупка базового украшения обойдется клиенту в 7,2 тысячи рублей, а доплатив 2,4 тысячи рублей - на браслет нанесут имя водителя и номер его автомобиля. Представители компании сообщают, что материал для продукта был выбран не случайно: из титана изготовляют многие детали силовых агрегатов и комплектующие транспортных средств.Кроме того, подобный металл не является аллергеном и устойчив к коррозии. Стоит отметить, что японская компания впервые посвятила серийный ювелирный продукт производителю Nissan. До этого момента выпускались лишь золотая табличка с изображением первого экземпляра модели GT-R, а также насадка для устройства, которое готовит сэндвичи. Разработчики поступили креативно, поскольку логотип компании изображался на тостах.