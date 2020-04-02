Гимнастка Яна Кудрявцева готовится стать матерью во второй раз
Недавно известная гимнастка Яна Кудрявцева на своей странице в Instagram рассказала поклонникам, что готовится стать мамой во второй раз. Некоторые фолловеры не сразу поверили данной новости и приняли её за первоапрельскую шутку.
Серебряный призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016) Яна Кудрявцева поделилась неожиданной информацией о своём «интересном положении». В микроблоге 1 апреля она опубликовала фотографию с профессиональной фотосессии со своим супругом - хоккеистом Дмитрием Кугрышевым. На снимке можно заметить, как черное платье облегает уже заметно округлившийся живот знаменитости. Спортсменка подписала публикацию кратко и лаконично: «Это вам не шуточки».
Некоторые поклонники начали поздравлять гимнастку с Днём юмора и смеха, поскольку посчитали данную новость шуткой. Однако нашлись и те, кто сразу поверил информации о пополнении в семьи спортсменов. «Яна, поздравляю! Какие же чудесные новости! Легкой беременности!», «Очень рада за вас», «Красивая гармоничная пара», - прокомментировали поклонники публикацию гимнастки. Позднее на странице чемпионки мира по художественной гимнастике появилось фото, которое окончательно развеяло сомнения всех, кто ранее не верил новости о беременности Яны Кудрявцевой. На снимке спортсменка стоит в пол-оборота к камере и нежно обнимает живот.
Серебряный призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016) Яна Кудрявцева поделилась неожиданной информацией о своём «интересном положении». В микроблоге 1 апреля она опубликовала фотографию с профессиональной фотосессии со своим супругом - хоккеистом Дмитрием Кугрышевым. На снимке можно заметить, как черное платье облегает уже заметно округлившийся живот знаменитости. Спортсменка подписала публикацию кратко и лаконично: «Это вам не шуточки».
Некоторые поклонники начали поздравлять гимнастку с Днём юмора и смеха, поскольку посчитали данную новость шуткой. Однако нашлись и те, кто сразу поверил информации о пополнении в семьи спортсменов. «Яна, поздравляю! Какие же чудесные новости! Легкой беременности!», «Очень рада за вас», «Красивая гармоничная пара», - прокомментировали поклонники публикацию гимнастки. Позднее на странице чемпионки мира по художественной гимнастике появилось фото, которое окончательно развеяло сомнения всех, кто ранее не верил новости о беременности Яны Кудрявцевой. На снимке спортсменка стоит в пол-оборота к камере и нежно обнимает живот.