Гимнастка Яна Кудрявцева готовится стать матерью во второй раз

Серебряный призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016) Яна Кудрявцева поделилась неожиданной информацией о своём «интересном положении». В микроблоге 1 апреля она опубликовала фотографию с профессиональной фотосессии со своим супругом - хоккеистом Дмитрием Кугрышевым. На снимке можно заметить, как черное платье облегает уже заметно округлившийся живот знаменитости. Спортсменка подписала публикацию кратко и лаконично: «Это вам не шуточки».Некоторые поклонники начали поздравлять гимнастку с Днём юмора и смеха, поскольку посчитали данную новость шуткой. Однако нашлись и те, кто сразу поверил информации о пополнении в семьи спортсменов., - прокомментировали поклонники публикацию гимнастки. Позднее на странице чемпионки мира по художественной гимнастике появилось фото, которое окончательно развеяло сомнения всех, кто ранее не верил новости о беременности Яны Кудрявцевой. На снимке спортсменка стоит в пол-оборота к камере и нежно обнимает живот.