Дизайн флагманских смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro раскрыт до презентации
Новые флагманские смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro пока еще не представлены официально, однако в Сети уже появились данные о внешнем виде устройств. К примеру, сообщается, что дизайн версий не будет иметь существенных отличий друг от друга.
Как сообщает авторитетный сетевой информатор Роланд Квандт, в его распоряжение попали рекламные постеры компании OnePlus, на которых присутствует изображение обоих устройств. Этим снимком он поделился с подписчиками. Как выяснилось, внешне оба смартфона практически ничем не отличаются, однако в версии OnePlus 8 Pro присутствует специальный модуль с лазерной фокусировкой, установленный в основной блок камер. Кроме того, опубликованные изображения подтверждают заметное сокращение размера боковых рамок дисплея новинок, что прогнозировалось экспертами ранее.
Стоит отметить, что представители самой компании рассказали о технической начинке грядущих дебютантов. К примеру, сообщалось, что оба смартфона будут оснащаться SoC Snapdragon 865, оперативной памятью нового поколения LPDDR5 и встроенным накопителем стандарта UFS 3.0. Как сообщает издание Newinform, официальная презентация OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro ожидается 14 апреля 2020 года.
Как сообщает авторитетный сетевой информатор Роланд Квандт, в его распоряжение попали рекламные постеры компании OnePlus, на которых присутствует изображение обоих устройств. Этим снимком он поделился с подписчиками. Как выяснилось, внешне оба смартфона практически ничем не отличаются, однако в версии OnePlus 8 Pro присутствует специальный модуль с лазерной фокусировкой, установленный в основной блок камер. Кроме того, опубликованные изображения подтверждают заметное сокращение размера боковых рамок дисплея новинок, что прогнозировалось экспертами ранее.
Стоит отметить, что представители самой компании рассказали о технической начинке грядущих дебютантов. К примеру, сообщалось, что оба смартфона будут оснащаться SoC Snapdragon 865, оперативной памятью нового поколения LPDDR5 и встроенным накопителем стандарта UFS 3.0. Как сообщает издание Newinform, официальная презентация OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro ожидается 14 апреля 2020 года.
Some more marketing collateral for the new #OnePlus8 series for you to drool over https://t.co/igkkSBdOVz pic.twitter.com/0HE1YJzeCw— Roland Quandt (@rquandt) April 2, 2020
Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:53