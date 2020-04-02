Врачи рассказали, что нехватка донорской крови связана с пандемией COVID-19
Московские медики предупреждают общественность о нехватке донорской крови. Данная ситуация связана с карантинными мерами, которые ввели из-за пандемии COVID-19.
Эксперты из Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Москвы бьют тревогу из-за снижения запасов донорской крови ввиду общенационального режима самоизоляции. Об этом сообщается в публикации сайта "Народные Новости России". По словам медиков, физиологические жидкости могут закончиться через пару недель, что отразится критическим образом на отделениях неотложной хирургии. Трансфузиолог Павел Трахтман говорит, что многие люди из-за ограничительных мер забыли о необходимости помогать другим больным.
"Как только в стране объявляется карантин, доноры перестают сдавать кровь", - добавил Трахтман. Стоит отметить, что эпидемиологическая обстановка в РФ продолжает оставаться напряженной. По предварительной информации оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, общее число зараженных COVID-19 в Москве, Подмосковье и Петербурге выросло до 2,1 тысячи человек. Известно, что региональные власти ввели в этих населенных пунктах режим строгой самоизоляции.
Эксперты из Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Москвы бьют тревогу из-за снижения запасов донорской крови ввиду общенационального режима самоизоляции. Об этом сообщается в публикации сайта "Народные Новости России". По словам медиков, физиологические жидкости могут закончиться через пару недель, что отразится критическим образом на отделениях неотложной хирургии. Трансфузиолог Павел Трахтман говорит, что многие люди из-за ограничительных мер забыли о необходимости помогать другим больным.
"Как только в стране объявляется карантин, доноры перестают сдавать кровь", - добавил Трахтман. Стоит отметить, что эпидемиологическая обстановка в РФ продолжает оставаться напряженной. По предварительной информации оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, общее число зараженных COVID-19 в Москве, Подмосковье и Петербурге выросло до 2,1 тысячи человек. Известно, что региональные власти ввели в этих населенных пунктах режим строгой самоизоляции.