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Житель Саратова попал в больницу после поездки на автобусе

В Кировском районе Саратова произошло ЧП с пассажиром городского автобуса. Мужчина неудачно упал в транспорте, в результате чего получил травмы, которые потребовали госпитализации.
Житель Саратова попал в больницу после поездки на автобусе

Несмотря на введение ограничительных мер в связи с распространением нового типа коронавирусной инфекции, которые привели к заметному снижению пассажирского потока во многих городах страны, немногочисленные граждане все еще продолжаются изредка пользоваться городским транспортом. Одним из них оказался житель Саратова, которому не повезло даже в казалось бы полупустом автобусе, следовавшему по маршруту номер 6. Водитель маршрутки резко ускорился и затормозил, что стало причиной падения пассажира, получившего в результате этого инцидента травмы. Прибывшие на место происшествия медики выяснили, что 34-летний пострадавший во время выполнения водителем маневра не держался за поручни, что и стало причиной падения.

Осмотрев гражданина на месте и выявив у него различные травмы, бригада медиков приняла решение о его госпитализации в ближайшее медицинское учреждение.

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Происшествия / Горячие новости
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 11:49

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