Житель Саратова попал в больницу после поездки на автобусе





Несмотря на введение ограничительных мер в связи с распространением нового типа коронавирусной инфекции, которые привели к заметному снижению пассажирского потока во многих городах страны, немногочисленные граждане все еще продолжаются изредка пользоваться городским транспортом. Одним из них оказался житель Саратова, которому не повезло даже в казалось бы полупустом автобусе, следовавшему по маршруту номер 6. Водитель маршрутки резко ускорился и затормозил, что стало причиной падения пассажира, получившего в результате этого инцидента травмы. Прибывшие на место происшествия медики выяснили, что 34-летний пострадавший во время выполнения водителем маневра не держался за поручни, что и стало причиной падения.Осмотрев гражданина на месте и выявив у него различные травмы, бригада медиков приняла решение о его госпитализации в ближайшее медицинское учреждение.