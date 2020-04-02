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Рок-группа Animal Jazz выпустила "карантинный" клип в костюмах химзащиты

Общенациональный режим самоизоляции не мешает музыкантам развивать свое творчество, что заметно на примере Animal Jazz. Российская рок-группа выпустила "карантинный" клип в костюмах химзащиты.

Петербургские музыканты из коллектива Animal Jazz решили посвятить свои новые хиты актуальной теме - пандемии коронавируса. В профиле солиста Александра Красовицкого на веб-платформе Instagram появился необычный клип на песню "Космонавты". Артист заявил, что конечный продукт оказался остросоциальным, что подтверждается 10 тысячами просмотров на платформе Youtube. Рокеры решили сконцентрировать внимание в тексте на панике и отсутствии людей на улицах.

Участники рок-группы показались в кадре в полном обмундировании: одетыми в костюмы химической защиты с масками, перчатками и очками. Свой образ они дополнили ожерельям из антисептиков и бусами из головок чеснока. Стоит отметить, что вспышка COVID-19 вдохновила многих артистов на песни, фильмы и другие формы творческого выражения. Такими стали кинокартина Мостафа Кешвари, нецензурная композиция от Семена Слепакова и "карантинный" клип от группы Little Big.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:44

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