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Жительница Кузбасса хотела отомстить должнице, назвав ее зараженной коронавирусом

В Кузбассе местная жительница объявила свою знакомую зараженной коронавирусной инфекцией. Как выяснилось, на этот поступок гражданка решилась лишь для того, чтобы отомстить приятельнице, которая задолжала ей денег.
Жительница Кузбасса хотела отомстить должнице, назвав ее зараженной коронавирусом

Жительница Кемеровской области позвонила по телефону в службу скорой медицинской помощи и заявила, что она вернулась из другой страны, а сейчас слегла с повышенной температурой. Медики незамедлительно выехали по названному гражданкой адресу, однако дверь квартиры никто не открывал. В результате врачи решили обратиться к полиции, чтобы стражи порядка организовали проверку. Спустя какое-то время правоохранители установили, что звонившая в «скорую» жительница назвала не свой адрес, а адрес своей знакомой, которая должна ей определенную сумму денег.

Позднее нарушительница рассказала полицейским, что она таким образом хотела отомстить должнице. Впрочем, подобный поступок может повлечь за собой лишь дополнительные расходы, поскольку теперь кемеровчанке грозит штраф за ложный вызов экстренных служб, который может составить 1500 рублей.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:24

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