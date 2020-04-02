Беременная супруга Андрея Черкасова о тканевых масках: «Бесполезны и могут нанести вред»

Она опубликовала фото, в облегающем боди. В комментарии Кристина Черкасова решила поговорить с фанатами о тех, кто наживается на людях во время пандемии. Бывшая участница «Дом-2» рассказала, что многие дизайнеры занялись пошивом тканевых масок. Возлюбленная Андрея Черкасова сообщила, что недавно прочитала пост, с которым полностью согласна. В публикации говорилось, что тканевые маски бесполезны и могут нанести вред. В них сложнее дышать и получается эффект парилки, что создаёт благоприятные условия для распространения различных бактерий.Кристина Черкасова не понимает, почему знаменитые дизайнеры не могут шить медицинские маски и раздавать их бесплатно пожилым и нуждающимся людям. Бывшая участница «Дом-2» решила узнать, что ее фанаты думают об этой ситуации. Большая часть подписчиков согласилась со словами звезды проекта.