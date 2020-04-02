Дочь Иосифа Пригожина Даная приняла участие в эротической фотосессии
Недавно появилась информация, что 23-летняя дочь музыкального продюсера Иосифа Пригожина Даная приняла участие в профессиональной съемке в нижнем белье. Девушка является обладательницей пышных форм и выступает за бодипозитивное движение.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и его дочь Даная довольно сложно ладят друг с другом. Однако недавно в их отношениях было намечено улучшение. Несмотря на то, что ранее Пригожин не очень хорошо высказывался об эпатажном поведении наследницы, но всё же она на него не обижается. В интервью глянцевому журналу Srsly молодая особа сообщила, что отец часто предлагал ей избавиться от лишних килограммов.
Также она отвергала кавалеров, которые хотели изменить внешние данные избранницы. «Был один парень, который намекал, что неплохо бы мне похудеть. Я решила, что он меня не достоин. Если изначально хочешь худую — иди и ищи. Зачем мне голову морочить?» - заявила дочь Пригожина. Недавно она решила принять участие в профессиональной съемке в нижнем белье телесных оттенков. Фотографии получились смелыми, интересными и демонстрирующими её пышные формы. Молодая особа не впервые участвует в фотосессии, однако подобная съёмка стала для неё дебютной.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и его дочь Даная довольно сложно ладят друг с другом. Однако недавно в их отношениях было намечено улучшение. Несмотря на то, что ранее Пригожин не очень хорошо высказывался об эпатажном поведении наследницы, но всё же она на него не обижается. В интервью глянцевому журналу Srsly молодая особа сообщила, что отец часто предлагал ей избавиться от лишних килограммов.
«Папа много раз говорил мне о том, что надо сбросить вес. Он переживал не столько за мой внешний вид, сколько за здоровье, поскольку сам полный и примерно представляет, с какими проблемами можно столкнуться. Я не обижаюсь на отца, потому что он желает только добра. Молодым людям такие советы давать не позволю», - сообщила Даная Пригожина.
Также она отвергала кавалеров, которые хотели изменить внешние данные избранницы. «Был один парень, который намекал, что неплохо бы мне похудеть. Я решила, что он меня не достоин. Если изначально хочешь худую — иди и ищи. Зачем мне голову морочить?» - заявила дочь Пригожина. Недавно она решила принять участие в профессиональной съемке в нижнем белье телесных оттенков. Фотографии получились смелыми, интересными и демонстрирующими её пышные формы. Молодая особа не впервые участвует в фотосессии, однако подобная съёмка стала для неё дебютной.
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:11