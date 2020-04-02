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Дочь Иосифа Пригожина Даная приняла участие в эротической фотосессии

Недавно появилась информация, что 23-летняя дочь музыкального продюсера Иосифа Пригожина Даная приняла участие в профессиональной съемке в нижнем белье. Девушка является обладательницей пышных форм и выступает за бодипозитивное движение.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и его дочь Даная довольно сложно ладят друг с другом. Однако недавно в их отношениях было намечено улучшение. Несмотря на то, что ранее Пригожин не очень хорошо высказывался об эпатажном поведении наследницы, но всё же она на него не обижается. В интервью глянцевому журналу Srsly молодая особа сообщила, что отец часто предлагал ей избавиться от лишних килограммов.
«Папа много раз говорил мне о том, что надо сбросить вес. Он переживал не столько за мой внешний вид, сколько за здоровье, поскольку сам полный и примерно представляет, с какими проблемами можно столкнуться. Я не обижаюсь на отца, потому что он желает только добра. Молодым людям такие советы давать не позволю», - сообщила Даная Пригожина.

Также она отвергала кавалеров, которые хотели изменить внешние данные избранницы. «Был один парень, который намекал, что неплохо бы мне похудеть. Я решила, что он меня не достоин. Если изначально хочешь худую — иди и ищи. Зачем мне голову морочить?» - заявила дочь Пригожина. Недавно она решила принять участие в профессиональной съемке в нижнем белье телесных оттенков. Фотографии получились смелыми, интересными и демонстрирующими её пышные формы. Молодая особа не впервые участвует в фотосессии, однако подобная съёмка стала для неё дебютной.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:11

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