Более 50 тысяч медицинских масок изъяли правоохранители у спекулянта в Казани





Отмечается, что за свой товар «торговец» рассчитывал выручить 445 000 рублей. В общей же сложности стражи порядка выявили и изъяли у подозреваемого 52,5 тысячи масок и наличные средства на сумму в 1,5 миллиона рублей. Кроме того, позднее выяснилось, что задержанный уже имеет судимость. Сам мужчина признался, что приобрел маски ранее, чтобы впоследствии заработать на их продаже по завышенным ценам. Потенциальных покупателей и продавцов он находил через мессенджеры и интернет.На данный момент сотрудники органов правопорядка решают вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела за незаконную предпринимательскую деятельность. Кроме того, сообщается, что полиция продолжает выявлять факты торговли незарегистрированными медицинскими изделиями, которые пользуются повышенным спросом среди населения во время карантина и режима самоизоляции.