В Италии сняли флаг Евросоюза из-за отказа помогать в борьбе с коронавирусом
Медлительность Евросоюза в борьбе с пандемией коронавируса провоцирует ростскептиков среди многих деятелей Италии. Известно, что один из местных политиков снял флаг ЕС из-за отказа Брюсселя в помощи.
Негативная общественная реакция на политику Европейского Союза в Италии растет, что подтверждается заявлениями местных врачей о недостаточной поддержке в связи со вспышкой COVID-19. Эту информацию предоставило издание "Слово и Дело". В последние дни некоторые итальянцы загружали видео в социальные сети, в которых они меняют флаг ЕС на государственные символы Китая и России. Известно, что обе страны воспользовались положением и доставили медицинское оборудование в страну, а ЕС остается невосприимчивой к кризису.
Политики также начали присоединяться к общему скептицизму в то время, как число умерших от коронавирусной инфекции превысило 12 тысяч человек. Член правой политической партии Fratelli d’Italia Фабио Рампелли снял флаг ЕС у себя в кабинете, заменяя его итальянским. На прошлой неделе премьер-министр Италии Джузеппе Конте предупредил, что лидеры ЕС рискуют совершить «трагическую ошибку». Количество подтвержденных случаев заражения во всем мире превысило 860 тысяч человек, а число летальных случаев превысило 42,3 тысяч человек.
Негативная общественная реакция на политику Европейского Союза в Италии растет, что подтверждается заявлениями местных врачей о недостаточной поддержке в связи со вспышкой COVID-19. Эту информацию предоставило издание "Слово и Дело". В последние дни некоторые итальянцы загружали видео в социальные сети, в которых они меняют флаг ЕС на государственные символы Китая и России. Известно, что обе страны воспользовались положением и доставили медицинское оборудование в страну, а ЕС остается невосприимчивой к кризису.
Политики также начали присоединяться к общему скептицизму в то время, как число умерших от коронавирусной инфекции превысило 12 тысяч человек. Член правой политической партии Fratelli d’Italia Фабио Рампелли снял флаг ЕС у себя в кабинете, заменяя его итальянским. На прошлой неделе премьер-министр Италии Джузеппе Конте предупредил, что лидеры ЕС рискуют совершить «трагическую ошибку». Количество подтвержденных случаев заражения во всем мире превысило 860 тысяч человек, а число летальных случаев превысило 42,3 тысяч человек.