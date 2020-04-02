Жительницу Алметьевска наказали за фейк о коронавирусе





Отмечается, что стражами порядка был выявлен факт распространения неправдивых сведений о новом типе коронавирусной инфекции, которые не имеют ничего общего с реальностью и могут представлять общественную опасность. В одном из популярных мессенджеров сотрудниками полиции была найдена информация о том, что у пациентки ЦРБ якобы подтвердился диагноз COVID-19. Во время проведенной по факту полученных данных проверки стало известно, что автором ложного сообщения о заболевании является 47-летняя жительница города Алметьевск.В ведомстве также уточняют, что гражданка сразу признала свою вину, в ее отношении был составлен административный протокол. Позднее городской суд признал россиянку виновной в нарушении части 9 статьи 13.15 КоАП России и наложил на нее штрафные санкции в размере 30 000 рублей.