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Жительницу Алметьевска наказали за фейк о коронавирусе

Жительница города Алметьевск в Республике Татарстан привлекли к административной ответственности за распространение фейка о коронавирусе. Такие данные приводятся в публикации пресс-центра республиканского управления МВД, гражданка записала и разослала голосовое сообщение, содержащее в себе ложную информацию, за что была вынуждена заплатить штраф в размере 30 000 рублей.
Жительницу Алметьевска наказали за фейк о коронавирусе

Отмечается, что стражами порядка был выявлен факт распространения неправдивых сведений о новом типе коронавирусной инфекции, которые не имеют ничего общего с реальностью и могут представлять общественную опасность. В одном из популярных мессенджеров сотрудниками полиции была найдена информация о том, что у пациентки ЦРБ якобы подтвердился диагноз COVID-19. Во время проведенной по факту полученных данных проверки стало известно, что автором ложного сообщения о заболевании является 47-летняя жительница города Алметьевск.

В ведомстве также уточняют, что гражданка сразу признала свою вину, в ее отношении был составлен административный протокол. Позднее городской суд признал россиянку виновной в нарушении части 9 статьи 13.15 КоАП России и наложил на нее штрафные санкции в размере 30 000 рублей.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 11:20

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