Андрей Разин напомнил пользователям Сети о том, что сейчас вся планета переживает не простое время, когда наряду с угрозами из-за коронавируса ухудшилось социально-экономическое положение граждан. Член Общественной Палаты Союзного государства «Россия-Беларусь» считает, что эти двум народам необходимо объединиться и проявить гуманизм к своим согражданам. Андрей Разин призвал Владимира Путина и Александра Лукашенко объявить амнистию для лиц в возрасте 60 лет и старше, впервые осуждённых за незначительные преступления, а также страдающих хроническими заболеваниями.Музыкальный продюсер напомнил, что некоторые страны уже так поступили. Знаменитость отметил, что Россия известна во всем мире своими гуманитарными миссиями. В конце он написал: "Так давайте же поможем и нашим гражданам, и подарим им надежду на нормальную, здоровую жизнь в это сложное для наших стран время".