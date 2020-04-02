Американский бомбардировщик В-21 будет конкурировать с российским МиГ-31
Новый бомбардировщик В-21 должен прийти на смену стелс-самолету В-2 для выполнения операций на малых высотах. Американский ЛА будет конкурировать за воздушное пространство с российским МиГ-31.
Высшее военное руководство ВВС США обнародовало характеристики новейшего бомбардировщика В-21. Об этом сообщает российское издание "Политэксперт". На данный момент американские эксперты испытывают первые образцы самолета в местах постоянного базирования. По предварительной информации, во время тестов уровня воздействия ЛА на окружающую среду, боевая машина не будет использовать учебные маршруты на малой высоте.
Это позволяет утверждать, что будущий бомбардировщик задумывается именно как высотный. Двигатель В-21 также будет намного тише, чем у подобного В-2. Специалисты предполагают, что новую разработку оснастят реактивным мотором без форсажной камеры. Известно, что самолет будут использовать на высоте до 20 километров, что делает МиГ-31БМ единственным аппаратом в ВВС России, который может перехватить американскую новинку.
Высшее военное руководство ВВС США обнародовало характеристики новейшего бомбардировщика В-21. Об этом сообщает российское издание "Политэксперт". На данный момент американские эксперты испытывают первые образцы самолета в местах постоянного базирования. По предварительной информации, во время тестов уровня воздействия ЛА на окружающую среду, боевая машина не будет использовать учебные маршруты на малой высоте.
Это позволяет утверждать, что будущий бомбардировщик задумывается именно как высотный. Двигатель В-21 также будет намного тише, чем у подобного В-2. Специалисты предполагают, что новую разработку оснастят реактивным мотором без форсажной камеры. Известно, что самолет будут использовать на высоте до 20 километров, что делает МиГ-31БМ единственным аппаратом в ВВС России, который может перехватить американскую новинку.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:55