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Гыданская популяция диких северных оленей самоизолировалась на острове Шокальского

Гыданская популяция диких северных оленей является меньше всего изученной и малочисленной. Недавно учёные заметили, что особи самоизолировались на полуострове Явай и острове Шокальского. Специалисты намерены выяснить причину данного поведения животных.

В 2019 году учёные смогли установить, что на территории острова Шокальского гыданская популяция диких северных оленей насчитывает около 150-200 особей. Согласно генетическим исследованиям специалисты отметили самостоятельное существование данного вида животных.

Существует несколько версий, которые объясняют отказ северных оленей от миграции на материк. Одна из них гласит, что данные животные не покидают остров даже во время зимы, так как им достаточно корма. Другое предположение состоит в том, что вынужденная самоизоляция оленей могла произойти из-за браконьеров или по причине оттеснения местных стад. Специалисты полагают, что необходимо и дальше исследовать данный феномен для определения причины отказа животных от путешествий. Данной информацией поделилась пресс-служба властей Ямало-Ненецкого округа.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:05

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