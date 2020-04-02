За минувшие сутки в России зафиксировали 771 новый случай заражения COVID-19
За прошедшие 24 часа на территории России зафиксировали 771 новый случай заражения новым типом коронавирусной инфекции. Такие данные приводит телеканал «360».
Отмечается также, что из почти восьми сотен новых заболевших COVID-19, 595 приходятся на долю столицы, таким образом количество зараженных в Москве достигло 2,5 тысяч человек. Всего же на данный момент в России насчитывается 3548 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус», всего заражение затронуло 76 субъектов Федерации.
Кроме того, из общего числа заболевших 235 человек считаются уже выздоровевшими, для 30 граждан заболевание закончилось летальным исходом.
Отмечается также, что из почти восьми сотен новых заболевших COVID-19, 595 приходятся на долю столицы, таким образом количество зараженных в Москве достигло 2,5 тысяч человек. Всего же на данный момент в России насчитывается 3548 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус», всего заражение затронуло 76 субъектов Федерации.
Кроме того, из общего числа заболевших 235 человек считаются уже выздоровевшими, для 30 граждан заболевание закончилось летальным исходом.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 10:51