За минувшие сутки в России зафиксировали 771 новый случай заражения COVID-19





Отмечается также, что из почти восьми сотен новых заболевших COVID-19, 595 приходятся на долю столицы, таким образом количество зараженных в Москве достигло 2,5 тысяч человек. Всего же на данный момент в России насчитывается 3548 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус», всего заражение затронуло 76 субъектов Федерации.Кроме того, из общего числа заболевших 235 человек считаются уже выздоровевшими, для 30 граждан заболевание закончилось летальным исходом.