Под Липецком в результате ДТП водителя выбросило из перевернутого ВАЗ-2107





По данным ведомства, на участке дороги между Хлевным и Тербунами, водитель ВАЗ-2107 потерял управление и вылетел в кювет, в результате чего автомобиль перевернулся. Во время опрокидывания отечественной легковушки водителя в буквальном смысле выбросило из салона автомобиля.Стражи порядка подчеркивают, что 61-летний автомобилист во время управления транспортным средством не пристегнулся ремнем безопасности, что и послужило причиной таких последствий. С полученными в результате аварии травмами гражданин был экстренно доставлен в ближайшее медицинское учреждение. Данных о его текущем состоянии ведомство не приводит.