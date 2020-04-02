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"Творение с очень важным посылом": Ольга Бузова выпустила новый трек "Давай останемся дома"

Ольга Бузова сообщила своими поклонникам в Instagram, что сегодня она выпустила новый трек "Давай останемся дома". Также исполнительница отметила, что ее творение получилось с очень важным посылом.

Ольга Бузова интриговала своих преданных поклонников, публикуя фрагменты песни. Сегодня исполнительница разместила видео, на котором она запечатлена со своим возлюбленным Давидом Манукяном. В комментарии телеведущая написала, что в такой сложной ситуации на планете, она хочет подарить фанатам своё новое творение с очень важным посылом. Ольга Бузова призвала всех оставаться дома. Также известная певица написала: "Сразу не откладывая в долгий ящик, я запускаю флешмоб. Снимайте свои видео, чем вы занимаетесь дома под новый трек".

В конце Ольга Бузова сообщила, что ее трек "Давай останемся дома" можно прослушать всей семьей. Подписчики поздравили исполнительницу с очередной премьерой и пожелали ей удачи в творчестве и в жизни. За 30 минут видео певицы просмотрели более 320 000 пользователей Сети.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:17

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