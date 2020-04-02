"Творение с очень важным посылом": Ольга Бузова выпустила новый трек "Давай останемся дома"
Ольга Бузова сообщила своими поклонникам в Instagram, что сегодня она выпустила новый трек "Давай останемся дома". Также исполнительница отметила, что ее творение получилось с очень важным посылом.
Ольга Бузова интриговала своих преданных поклонников, публикуя фрагменты песни. Сегодня исполнительница разместила видео, на котором она запечатлена со своим возлюбленным Давидом Манукяном. В комментарии телеведущая написала, что в такой сложной ситуации на планете, она хочет подарить фанатам своё новое творение с очень важным посылом. Ольга Бузова призвала всех оставаться дома. Также известная певица написала: "Сразу не откладывая в долгий ящик, я запускаю флешмоб. Снимайте свои видео, чем вы занимаетесь дома под новый трек".
В конце Ольга Бузова сообщила, что ее трек "Давай останемся дома" можно прослушать всей семьей. Подписчики поздравили исполнительницу с очередной премьерой и пожелали ей удачи в творчестве и в жизни. За 30 минут видео певицы просмотрели более 320 000 пользователей Сети.
Ольга Бузова интриговала своих преданных поклонников, публикуя фрагменты песни. Сегодня исполнительница разместила видео, на котором она запечатлена со своим возлюбленным Давидом Манукяном. В комментарии телеведущая написала, что в такой сложной ситуации на планете, она хочет подарить фанатам своё новое творение с очень важным посылом. Ольга Бузова призвала всех оставаться дома. Также известная певица написала: "Сразу не откладывая в долгий ящик, я запускаю флешмоб. Снимайте свои видео, чем вы занимаетесь дома под новый трек".
В конце Ольга Бузова сообщила, что ее трек "Давай останемся дома" можно прослушать всей семьей. Подписчики поздравили исполнительницу с очередной премьерой и пожелали ей удачи в творчестве и в жизни. За 30 минут видео певицы просмотрели более 320 000 пользователей Сети.