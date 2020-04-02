АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Ученые: Люди и обезьяны стареют из-за одного гормона стресса

Американским ученым удалось обнаружить сходство между процессом старения организма людей и шимпанзе. По словам специалистов, как у людей, так и у приматов, за это отвечает один и тот же гормон стресса.
Ученые: Люди и обезьяны стареют из-за одного гормона стресса

Группа исследователей из Университета штата Нью-Мексико и специалисты научного проекта в Уганде выяснили, что у испытуемых ими обезьян с течением возраста существенно повышается концентрация кортизола, называемого также гормоном стресса. Кроме того, заметно изменяется и суточная динамика выработки данного вещества. В связи с этим ученые отмечают, что избыток кортизола в организме низших приматов может спровоцировать ряд проблем, вроде ослабления иммунной системы, появления воспалительных процессов, снижения ясности мышления и прочих. Все эти симптомы медицина относит к старости. Как оказалось, у людей и шимпанзе они выглядят идентично.

В течение двух десятков лет исследователи собирали урину шимпанзе, чтобы проверить соответствующую гипотезу. Собранные за этот период материалы и результаты анализов подтвердили догадки о том, что кортизол одинаково воздействует на людей и приматов, запуская процесс старения их организмов.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 11:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дизайн флагманских смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro раскрыт до…
Рок-группа Animal Jazz выпустила "карантинный" клип в костюмах…
Врачи рассказали, что нехватка донорской крови связана с пандемией…
Беременная супруга Андрея Черкасова о тканевых масках: «Бесполезны и могут нанести…
Жительница Кузбасса хотела отомстить должнице, назвав ее зараженной…
В Италии сняли флаг Евросоюза из-за отказа помогать в борьбе с…
Дочь Иосифа Пригожина Даная приняла участие в эротической…
Гыданская популяция диких северных оленей самоизолировалась на острове…
"Надо будет порыться в шкафу": Дмитрий Маликов восхитился штанами 20-летней…
Американский бомбардировщик В-21 будет конкурировать с российским…
Ученые: Люди и обезьяны стареют из-за одного гормона…
Житель Саратова попал в больницу после поездки на…
Компания Hyundai опубликовала рендеры нового Prophecy…
Более 50 тысяч медицинских масок изъяли правоохранители у спекулянта в…
Председатель профсоюза Николай Кодолов рассказал, как не заразиться коронавирусом в…
Разин призвал Владимира Путина и Александра Лукашенко объявить амнистию для лиц в возрасте 60 лет и…
Изобретатель из США создал велосипед со складными…
Жительницу Алметьевска наказали за фейк о…
"Творение с очень важным посылом": Ольга Бузова выпустила новый трек "Давай останемся…
Управление ЗАГСа Калуги приостановило заключение и расторжение браков из-за…
Дана Борисова откровенно рассказала о своем эскортном…
Эксперты назвали вещи, которые точно не спасут от коронавирусной…
Беременная Ангелина Монах ударила Степана Меньщикова за обсуждение ее бывших…
Ученые: Трудоголизм повышает риск заболеваний щитовидной…
За минувшие сутки в России зафиксировали 771 новый случай заражения…
Продюсер Валерий Комиссаров считает, что Давид Манукян не подходит Ольге…
Под Липецком в результате ДТП водителя выбросило из перевернутого…
Медики рассказали, какие продукты способствуют снижению уровня сахара в…
Просмотреть все новости