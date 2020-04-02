Ученые: Люди и обезьяны стареют из-за одного гормона стресса





Группа исследователей из Университета штата Нью-Мексико и специалисты научного проекта в Уганде выяснили, что у испытуемых ими обезьян с течением возраста существенно повышается концентрация кортизола, называемого также гормоном стресса. Кроме того, заметно изменяется и суточная динамика выработки данного вещества. В связи с этим ученые отмечают, что избыток кортизола в организме низших приматов может спровоцировать ряд проблем, вроде ослабления иммунной системы, появления воспалительных процессов, снижения ясности мышления и прочих. Все эти симптомы медицина относит к старости. Как оказалось, у людей и шимпанзе они выглядят идентично.В течение двух десятков лет исследователи собирали урину шимпанзе, чтобы проверить соответствующую гипотезу. Собранные за этот период материалы и результаты анализов подтвердили догадки о том, что кортизол одинаково воздействует на людей и приматов, запуская процесс старения их организмов.