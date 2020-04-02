АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Дана Борисова откровенно рассказала о своем эскортном прошлом

Экс-ведущая программы «Армейский магазин» в очередной раз шокировала публику провокационным признанием. В этот раз Дана Борисова откровенно рассказала поклонникам о своем эскортном прошлом.
Дана Борисова откровенно рассказала о своем эскортном прошлом

Дана Борисова решила быть предельно откровенной со своими фолловерами и ответила на их вопросы в очередном часовом эфире. В ходе беседы с поклонниками телеведущая призналась в грехах прошлого, среди которых и оказание эскорт-услуг. Подобное, по словам автора книги «Жизнь под кайфом», имело место три или четыре раза. При этом выезжала знаменитость «на вызовы» к клиентам исключительно в состоянии наркотического опьянения.

Борисова призналась, что «употребляла» из-за того, что трезвой ей было страшно идти в эскорт. Однако по большей части она сильно перегибала палку с запрещенными веществами, поэтому клиенты на экс-ведущую «Армейского магазина» очень жаловались. Плохие отзывы на «работу» знаменитости привели к тому, что спрос на ее услуги был маленьким, чему она сейчас очень рада.

После того, как Дану Борисову определили на реабилитацию, все этапы которой она успешно прошла, возвращаться к эскортному прошлому телезвезда не захотела. По ее словам, сейчас подобное занятие «стало неинтересно», кроме того, ведущая уже около трех лет «чиста», а трезвой заниматься оказанием такого вида услуг ей не хочется.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:07

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Председатель профсоюза Николай Кодолов рассказал, как не заразиться коронавирусом в…
Разин призвал Владимира Путина и Александра Лукашенко объявить амнистию для лиц в возрасте 60 лет и…
Изобретатель из США создал велосипед со складными…
Жительницу Алметьевска наказали за фейк о…
"Творение с очень важным посылом": Ольга Бузова выпустила новый трек "Давай останемся…
Управление ЗАГСа Калуги приостановило заключение и расторжение браков из-за…
Дана Борисова откровенно рассказала о своем эскортном…
Эксперты назвали вещи, которые точно не спасут от коронавирусной…
Беременная Ангелина Монах ударила Степана Меньщикова за обсуждение ее бывших…
Ученые: Трудоголизм повышает риск заболеваний щитовидной…
За минувшие сутки в России зафиксировали 771 новый случай заражения…
Продюсер Валерий Комиссаров считает, что Давид Манукян не подходит Ольге…
Под Липецком в результате ДТП водителя выбросило из перевернутого…
Медики рассказали, какие продукты способствуют снижению уровня сахара в…
«В дурку увезли?»: Джиган исчез из соцсетей после новости о…
Росстат предложил перенести перепись населения на следующий…
Ксения Собчак игнорирует Константина Богомолова в…
В Сети рассказали о забытом универсале Lada…
Валерия пожаловалась Фадееву на разные киновкусы с…
Назван ТОП-3 бюджетных авто с надежными…
Беременную Александру Черно прооперировали на Сейшельских…
Toyota представила миниатюрные версии GT86 для борьбы со…
Наставник «Танцев» Мигель вспомнил, как Лолита послала его «на три…
Бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном отменили из-за…
Дана Борисова пожаловалась на «коронавирусный кашель» после контакта с…
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать продукты во время…
Анна Хилькевич о своей третьей беременности: "Сейчас точно не время, двух дочек пока вполне…
«SOS, Москва»: Застрявшие в Африке российские туристы выложили водорослями на пляже призыв о…
Просмотреть все новости