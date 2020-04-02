Дана Борисова откровенно рассказала о своем эскортном прошлом

Дана Борисова решила быть предельно откровенной со своими фолловерами и ответила на их вопросы в очередном часовом эфире. В ходе беседы с поклонниками телеведущая призналась в грехах прошлого, среди которых и оказание эскорт-услуг. Подобное, по словам автора книги «Жизнь под кайфом», имело место три или четыре раза. При этом выезжала знаменитость «на вызовы» к клиентам исключительно в состоянии наркотического опьянения.Борисова призналась, что «употребляла» из-за того, что трезвой ей было страшно идти в эскорт. Однако по большей части она сильно перегибала палку с запрещенными веществами, поэтому клиенты на экс-ведущую «Армейского магазина» очень жаловались. Плохие отзывы на «работу» знаменитости привели к тому, что спрос на ее услуги был маленьким, чему она сейчас очень рада.После того, как Дану Борисову определили на реабилитацию, все этапы которой она успешно прошла, возвращаться к эскортному прошлому телезвезда не захотела. По ее словам, сейчас подобное занятие «стало неинтересно», кроме того, ведущая уже около трех лет «чиста», а трезвой заниматься оказанием такого вида услуг ей не хочется.