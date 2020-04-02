Беременная Ангелина Монах ударила Степана Меньщикова за обсуждение ее бывших мужчин
Беременная Ангелина Монах в последнее время часто ругается со Степаном Меньщиковым. Недавно в Сети появилось видео, на котором участница «Дом-2» ударила своего возлюбленного за обсуждение ее бывших мужчин.
На данный момент Ангелина Монах и Степан Меньщиков находятся на Сейшельских островах. Беременная участница «Дом-2» часто жалуется на тошноту и начинает нервничать из-за каждого пустяка. В Сети появилось видео, на котором Степан Меньщиков что-то спрашивает у своей беременной возлюбленной, но она не хочет общаться и просто говорит: «Степ, мне от тебя тошнит». Также Ангелина Монах обвиняет своего возлюбленного, что у него нет семейных ценностей и для него она «очередная женщина». Такое поведение жены возмущает Степана Меньщикова и он начинает перечислять мужчин, с которыми у Ангелины Монах были отношения.
Потом участник «Дом-2» просит беременную возлюбленную озвучить, какой по счету он у нее, за что получает удар по лицу. В этот момент Ангелина Монах грубо говорит, чтобы Степан Меньщиков никогда не обсуждал ее прошлые отношения и не оскорблять ее саму.
На данный момент Ангелина Монах и Степан Меньщиков находятся на Сейшельских островах. Беременная участница «Дом-2» часто жалуется на тошноту и начинает нервничать из-за каждого пустяка. В Сети появилось видео, на котором Степан Меньщиков что-то спрашивает у своей беременной возлюбленной, но она не хочет общаться и просто говорит: «Степ, мне от тебя тошнит». Также Ангелина Монах обвиняет своего возлюбленного, что у него нет семейных ценностей и для него она «очередная женщина». Такое поведение жены возмущает Степана Меньщикова и он начинает перечислять мужчин, с которыми у Ангелины Монах были отношения.
Потом участник «Дом-2» просит беременную возлюбленную озвучить, какой по счету он у нее, за что получает удар по лицу. В этот момент Ангелина Монах грубо говорит, чтобы Степан Меньщиков никогда не обсуждал ее прошлые отношения и не оскорблять ее саму.