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Изобретатель из США создал велосипед со складными колесами

Многие велосипедисты сталкиваются с неудобством во время переноса транспортного средства в городских условиях. Изобретатель из США решил эту проблему, создав велосипед со складными колесами.

Американский инженер-механик Алекс Анимашаун из штата Калифорния смог разработать необычный транспорт. Известно, что изобретатель ранее работал над созданием гибридного автомобиля для крупного автопроизводителя в США. Подобный велосипед, весящий около 14 кг, можно носить с собой даже в метро благодаря быстрой сборке за 2 минуты. Главной особенностью продукта является наличие колес, сделанных из пенистого материала, который обтянули безвоздушным поролоном.

Инженер объяснил, что велосипед складывается посредством поднятия передней части, которая укладывается на заднюю. Всего изобретение состоит из трех частей, которые в конце становятся похожи на "пиццу, разрезанную на три части". Колесо блокируется на каждом соединении обода и на ступице, а сами сочленения имеют зажим. В текущий момент Анимашаун ищет инвесторов для запуска своего продукта в массовое производство. Сообщается, что ориентировочная стоимость необычного велосипеда составляет от 1,6 до 2,5 тысячи долларов США.

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Технологии / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:23

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