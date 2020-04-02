Эксперты назвали вещи, которые точно не спасут от коронавирусной инфекции





Многие знаменитости приобрели дизайнерские маски, которые сейчас на пике популярности. Но, если их сравнивать с медицинскими средствами защиты, то пользы они явно не несут. К тому же, стоимость таких дизайнерских «аксессуаров» может быть достаточно высокой.В Сети широкое распространение получили санитайзеры с содержанием частиц серебра. По данным ученых, они являются очищающим, но не дезинфицирующим средством. Для борьбы с коронавирусом необходимо обрабатывать руки и поверхности средством, которое содержит не меньше 60% спирта. Кроме этого, медики говорят о том, что больше пользы принесет мытье рук с мылом. Санитайзеры придут на помощь в том случае, если нет возможности полноценно помыть руки.Врачи также сделали опровержение, что блокираторы вирусов не позволят заразиться COVID-19. Как отметили эксперты, в «амулетах», содержащих диоксид хлора, нет никаких составов, противостоящих вирусу. Также в Сети есть советы - «носите на шее ожерелье из лука или чеснока». По словам медиков, кроме раздражения слизистых, чиханья и возможного насморка этот метод ничего не принесет. Самое надежное средство для профилактики коронавируса – самоизоляция и тщательная гигиена рук.