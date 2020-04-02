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Эксперты назвали вещи, которые точно не спасут от коронавирусной инфекции

В связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции по миру многие предприниматели предлагают массу дорогостоящих вещей для противостояния COVID-19. Эксперты составили перечень предметов, которые точно не спасут от коронавируса, но опустошат кошельки потребителей.

Эксперты назвали вещи, которые точно не спасут от коронавирусной инфекции


Многие знаменитости приобрели дизайнерские маски, которые сейчас на пике популярности. Но, если их сравнивать с медицинскими средствами защиты, то пользы они явно не несут. К тому же, стоимость таких дизайнерских «аксессуаров» может быть достаточно высокой.

В Сети широкое распространение получили санитайзеры с содержанием частиц серебра. По данным ученых, они являются очищающим, но не дезинфицирующим средством. Для борьбы с коронавирусом необходимо обрабатывать руки и поверхности средством, которое содержит не меньше 60% спирта. Кроме этого, медики говорят о том, что больше пользы принесет мытье рук с мылом. Санитайзеры придут на помощь в том случае, если нет возможности полноценно помыть руки.

Врачи также сделали опровержение, что блокираторы вирусов не позволят заразиться COVID-19. Как отметили эксперты, в «амулетах», содержащих диоксид хлора, нет никаких составов, противостоящих вирусу. Также в Сети есть советы - «носите на шее ожерелье из лука или чеснока». По словам медиков, кроме раздражения слизистых, чиханья и возможного насморка этот метод ничего не принесет. Самое надежное средство для профилактики коронавируса – самоизоляция и тщательная гигиена рук.

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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 11:03

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