Управление ЗАГСа Калуги приостановило заключение и расторжение браков из-за коронавируса





Молодожены, которые выбрали даты для регистрации брака в период с 3 апреля по 31 мая, вынуждены будут столкнуться с переносом бракосочетания.Им предлагают изменить дату заключения брачного союза и выбрать более поздний срок (после 1 июня). Если пары откажутся от этого, то регистрация брака будет проходить в присутствии только жениха и невесты. Сотрудники ЗАГСа не смогут провести торжественную церемонию, а молодожены будут вынуждены обойтись без свидетелей и приглашённых гостей. Каждая пара в индивидуальном порядке будет выбирать, переносить ли дату свадьбы или проходить государственную регистрацию заключения брака в выбранный ранее день.