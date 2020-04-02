«В дурку увезли?»: Джиган исчез из соцсетей после новости о разводе

Не так давно в Instagram-аккаунте Оксаны Самойловой появился пост о том, что она решилась на развод с отцом своих четверых детей. По словам пока еще жены Джигана, она устала от вранья супруга и, к тому же, учитывая нынешнее его душевное состояние, поступить иначе у нее просто нет возможности. После такого заявления 11-миллионная армия подписчиков Insta-дивы бросилась ее утешать, публикуя в комментариях слова поддержки и советы, как справиться с предстоящими стрессами, которые неминуемы при разводе.В то же время, пока все взгляды публики были прикованы к странице Оксаны Самойловой, мало кто заметил, что сам Джиган перестал быть привычно активным в соцсети. Последний пост певца был размещен в аккаунте два дня назад и был, как и многие предыдущие, таким же странным. Публикация рэпера состояла из архивного фото, на котором отец держит его маленького на руках, и подписи - «папа дома», в добавок к которой идут еще несколько малопонятных словосочетаний.Поклонники Джигана уже начали волноваться о том, куда пропал их кумир, и все ли с ним в порядке. Некоторые из фолловеров предположили, что появляться в сети рэпер перестал после известия о разводе и, возможно, сейчас занят попытками наладить отношения с матерью своих детей. Другие же саркастично заметили: музыканта, похоже, «в дурку увезли», так как улучшений в его состоянии судя по публикациям, пока не заметно.