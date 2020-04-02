Ученые: Трудоголизм повышает риск заболеваний щитовидной железы





Исследователи из Национального онкологического центра Кореи сумели установить, что люди, которые привыкли работать по 10 и более часов в сутки, значительно больше подвержены развитию заболеваний щитовидной железы. По их словам, переработки существенно повышают риск развития гипотериоза – синдрома, который развивается в организме в условиях пониженной концентрации гормонов. Кроме того, по оценке корейских ученых, у 3,5% людей, которые работают сверх принятых во всем мире норм, непременно развивается такое заболевание. В то же время, у людей, которые работают не более восьми часов в день, риск развития такого недуга в два с половиной раза меньше и составляет всего 1,4%.Кроме того, авторы исследования отдельно напоминают, что трудоголизм в большинстве случаев ведет к повышенному уровню стресса, который чреват развитием других неприятных патологий.