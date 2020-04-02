Медики рассказали, какие продукты способствуют снижению уровня сахара в крови





Медики рекомендуют при повышении уровня сахара отдавать предпочтение низкокалорийной еде, особенно зелени и овощам, а также добавлять в блюда разные травы и специй. Особенно эффективно справляется с этим заданием куркума, которая благодаря содержанию куркумина, обладает еще и противораковыми свойствами, а также повышает восприимчивость к инсулину.Исследования подтверждают действенность пажитника, помогающего дополнительно уменьшить количество плохого холестерина. Подобное действие на человеческий организм оказывает и розмарин. Пациенты с сахарным диабетом нередко страдают гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, симптомы которой способно облегчить употребление имбиря. Корица, по данным исследований, также способствует нормализации сахара в крови.