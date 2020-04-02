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Росстат предложил перенести перепись населения на следующий год

Представители Росстата предложили перенести перепись россиян на следующий год из-за вспышки коронавирусной инфекции. Как сообщили в пресс-центре ведомства, ранее это событие было запланировано на осень текущего года.

Росстат предложил перенести перепись населения на следующий год


Павел Малков, который возглавляет данную службу, сообщил о том, что перенос Всероссийской переписи населения никак не скажется на ее результатах и качестве. Благодаря смещению сроков Росстат получит возможность более основательно подготовиться к этому процессу, так как предполагается использование онлайн-технологий. Это будет первая цифровая перепись россиян в истории государства.

В конце марта стало известно о том, что представители Росстата перенесли на второе полугодие перепись населения, проживающего в труднодоступных регионах. Связано это с тем, что в стране был введен режим самоизоляции из-за вспышки коронавирусной инфекции в мире.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:30

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