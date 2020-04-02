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В Сети рассказали о забытом универсале Lada «Марина»

В Сети решили напомнить о забытом универсале Lada «Марина», выпущенном в 2003 году. Эксперты рассказали о модели, построенной на базе ВАЗ-2110, которая появилась на рынке в единственном экземпляре.

Lada «Марина» 2003 года выпуска отличалась наличием иного кузова от «донорской» платформы ВАЗ-2110. В частности, эксперты отмечают оригинальные передний бампер и решетку радиатора, которые дополнялись встроенными «противотуманками». Известно, что автомобиль получил новые защитные молдинги, пороги, а также спойлер и рейлинги на верхней части машины. Конечный прототип напоминал «гибрид» универсала и минивэна.

По технической части транспортное средство укомплектовали бензиновым двигателем от ВАЗ-2112 на 1,5 литра мощностью 100 л.с. Совместно с силовой установкой комплектация включала в себя 5-ступенчатую «механику» и гидроусилитель рулевого колеса от немецкого бренда ZF. Известно, что на то время у компании шел выпуск универсала ВАЗ-2111: этот факт помешал дальнейшим испытаниям и производству Lada «Марина». В конечном итоге машину продали за 700 тысяч рублей.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:19

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