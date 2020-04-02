Назван ТОП-3 бюджетных авто с надежными моторами





Как утверждают специалисты, французскому автопрому в последнее время удается обогнать по показателям долговечности силовых установок признанных лидеров в этом вопросе – японских производителей. К примеру, двигатель Renault K7M сегодня считается одним из наиболее ресурсных на рынке, способным пройти до полумиллиона километров даже при не самом лучшем обслуживании. Такими двигателями сегодня оснащаются бюджетные модели Sandero и Logan от Renault.При этом подчеркивается, что минимальный пробег до капитального ремонта у Renault K7M составляет 400 тысяч километров. На втором месте эксперты расположили силовую установку G4FC совместной разработки Hyundai и Kia. С 2010 года эти моторы традиционно устанавливаются на бюджетные кроссоверы и седаны. К примеру, G4FC встречается в Kia Rio, Hyundai Solaris, Hyundai Creta и других моделях. Отметки в миллион километров на таких двигателях достигают не все автомобилисты, однако планку в 400 000 километров они преодолевают с легкостью, достаточно лишь вовремя менять масло.Третьим в этом рейтинге оказался еще один мотор от французской Renault – модель QG16DE. Отмечается, что наилучшим образом эта установка зарекомендовала себя в седане Nissan Almera Classic. Главное его отличие заключается в использовании вместо ремня ГРМ цепи, а при сезонном заливе масла такой автомобиль требует в два раза меньше синтетики. Огромное количество автомобилистов проголосовали за эту машину, что называется, рублем, и уверяют, что она оправдывает каждую потраченную на нее копейку.