АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Назван ТОП-3 бюджетных авто с надежными моторами

Надежность автомобиля всегда определяется ресурсом его силовой установки. Специалисты назвали ТОП-3 недорогих моделей, двигатели которых способны преодолеть отметку в 1 миллион километров пробега, причем зачастую без капитального ремонта и даже без вмешательства опытных мастеров.
Назван ТОП-3 бюджетных авто с надежными моторами

Как утверждают специалисты, французскому автопрому в последнее время удается обогнать по показателям долговечности силовых установок признанных лидеров в этом вопросе – японских производителей. К примеру, двигатель Renault K7M сегодня считается одним из наиболее ресурсных на рынке, способным пройти до полумиллиона километров даже при не самом лучшем обслуживании. Такими двигателями сегодня оснащаются бюджетные модели Sandero и Logan от Renault.

При этом подчеркивается, что минимальный пробег до капитального ремонта у Renault K7M составляет 400 тысяч километров. На втором месте эксперты расположили силовую установку G4FC совместной разработки Hyundai и Kia. С 2010 года эти моторы традиционно устанавливаются на бюджетные кроссоверы и седаны. К примеру, G4FC встречается в Kia Rio, Hyundai Solaris, Hyundai Creta и других моделях. Отметки в миллион километров на таких двигателях достигают не все автомобилисты, однако планку в 400 000 километров они преодолевают с легкостью, достаточно лишь вовремя менять масло.

Третьим в этом рейтинге оказался еще один мотор от французской Renault – модель QG16DE. Отмечается, что наилучшим образом эта установка зарекомендовала себя в седане Nissan Almera Classic. Главное его отличие заключается в использовании вместо ремня ГРМ цепи, а при сезонном заливе масла такой автомобиль требует в два раза меньше синтетики. Огромное количество автомобилистов проголосовали за эту машину, что называется, рублем, и уверяют, что она оправдывает каждую потраченную на нее копейку.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 10:12

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Председатель профсоюза Николай Кодолов рассказал, как не заразиться коронавирусом в…
Разин призвал Владимира Путина и Александра Лукашенко объявить амнистию для лиц в возрасте 60 лет и…
Изобретатель из США создал велосипед со складными…
Жительницу Алметьевска наказали за фейк о…
"Творение с очень важным посылом": Ольга Бузова выпустила новый трек "Давай останемся…
Управление ЗАГСа Калуги приостановило заключение и расторжение браков из-за…
Дана Борисова откровенно рассказала о своем эскортном…
Эксперты назвали вещи, которые точно не спасут от коронавирусной…
Беременная Ангелина Монах ударила Степана Меньщикова за обсуждение ее бывших…
Ученые: Трудоголизм повышает риск заболеваний щитовидной…
За минувшие сутки в России зафиксировали 771 новый случай заражения…
Продюсер Валерий Комиссаров считает, что Давид Манукян не подходит Ольге…
Под Липецком в результате ДТП водителя выбросило из перевернутого…
Медики рассказали, какие продукты способствуют снижению уровня сахара в…
«В дурку увезли?»: Джиган исчез из соцсетей после новости о…
Росстат предложил перенести перепись населения на следующий…
Ксения Собчак игнорирует Константина Богомолова в…
В Сети рассказали о забытом универсале Lada…
Валерия пожаловалась Фадееву на разные киновкусы с…
Назван ТОП-3 бюджетных авто с надежными…
Беременную Александру Черно прооперировали на Сейшельских…
Toyota представила миниатюрные версии GT86 для борьбы со…
Наставник «Танцев» Мигель вспомнил, как Лолита послала его «на три…
Бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном отменили из-за…
Дана Борисова пожаловалась на «коронавирусный кашель» после контакта с…
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать продукты во время…
Анна Хилькевич о своей третьей беременности: "Сейчас точно не время, двух дочек пока вполне…
«SOS, Москва»: Застрявшие в Африке российские туристы выложили водорослями на пляже призыв о…
Просмотреть все новости