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Беременную Александру Черно прооперировали на Сейшельских островах

Накануне беременная Александра Черно сообщила своим подписчикам в Instagram, что получилась травму ноги во время прогулки по пирсу. Сегодня стало известно, что участницу «Дом-2» прооперировали на Сейшельских островах.
Беременную Александру Черно прооперировали на Сейшельских островах

Недавно Александра Черно и Иосиф Оганесян отправились на «Остров любви». Беременная участница «Дом-2» не переносит жаркий климат, часто жалуется на плохое самочувствие и ждет, когда сможет улететь в Россию. Накануне Александра Черно рассказала, что она захотела немного развеяться и отправилась прогуляться по пирсу, где повредила ногу. Возлюбленная Иосифа Оганесяна рассказала, что из-за этого она перенесла операцию, ей достали кусок доски из конечности. Хотя медицинское вмешательство прошло очень быстро и практически безболезненно, для беременной Александры Черно данная ситуация стала настоящим испытанием.

Возлюбленная Иосифа Оганесяна призналась, что переживала из-за операции и долго плакала. После этого настроение участницы «Дом-2» испортилось и она целый день не хотела ни с кем разговаривать.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:09

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