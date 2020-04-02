Беременную Александру Черно прооперировали на Сейшельских островах





Недавно Александра Черно и Иосиф Оганесян отправились на «Остров любви». Беременная участница «Дом-2» не переносит жаркий климат, часто жалуется на плохое самочувствие и ждет, когда сможет улететь в Россию. Накануне Александра Черно рассказала, что она захотела немного развеяться и отправилась прогуляться по пирсу, где повредила ногу. Возлюбленная Иосифа Оганесяна рассказала, что из-за этого она перенесла операцию, ей достали кусок доски из конечности. Хотя медицинское вмешательство прошло очень быстро и практически безболезненно, для беременной Александры Черно данная ситуация стала настоящим испытанием.Возлюбленная Иосифа Оганесяна призналась, что переживала из-за операции и долго плакала. После этого настроение участницы «Дом-2» испортилось и она целый день не хотела ни с кем разговаривать.