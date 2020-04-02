Продюсер Валерий Комиссаров считает, что Давид Манукян не подходит Ольге Бузовой

«Бузова обладает удивительным свойством: на её пути постоянно встречаются мужчины, которые на тысячу порядков ниже нее. Ей часто встречаются тираны, управляющие ею. Она ведётся себя как слабая девочка, ищущая сильного мужчину, поэтому часто происходит явный обман. Ольга является хорошим человеком, который выбирает плохих парней», — заявил Валерий Комиссаров во время интервью для YouTube-канала «Осторожно, Собчак!».





Валерий Комиссаров много лет сотрудничал с Ольгой Бузовой и поэтому они очень хорошо знакомы. Продюсер сообщил, что предложил ей принять участие в съёмке «Дома-2» из-за её трудолюбия. Однако, что касается личной жизни, то тут он скептически относится к её выбору. Телеведущий добавил, что исполнительница предпочитает выбирать не тех мужчин, что в итоге приводит к горькому разочарованию.Он также сообщил, что все недостатки характера оборачиваются для звезды положительным образом. Согласно утверждению продюсера, людям нравится наблюдать за её личной жизнью, поэтому артистка стала любимицей публики. Комиссаров припомнил громкое расставание знаменитости с футболистом Дмитрием Тарасовым. Он выгнал её из дому и забрал свои подарки. Бузова не стала скрывать свои чувства, и ей все сочувствовали. Тогда ведущая проекта смогла заложить фундамент будущей популярности.