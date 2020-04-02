Ксения Собчак игнорирует Константина Богомолова в постели

Недавно в Instagram-Stories Ксения Собчак показала фолловерам, как проходят ее «карантинные» вечера в обществе мужа. Судя по видео, на котором видно спящего Константина Богомолова, романтики в досуге пары на данный момент не так уж и много. И это при том, что сама бизнес-леди выглядит в ролике более, чем эффектно: знаменитость при макияже и со свежей укладкой.Спустя пару часов после того, как Собчак опубликовала свой ролик, ее супруг проснулся и решил «отомстить» жене за ее пост. В свою очередь режиссер продемонстрировал, как ищет внимания своей половинки, а та даже не обращает на него внимания. Вместо этого, телеведущая внимательно изучает новостную ленту, полностью погрузившись в чтение статей в своем смартфоне.Видео Константин Богомолов подписал лаконичным «вот такой романтический вечер», воздержавшись от более подробных комментариев. Спустя же некоторое время супруг Ксении Собчак и вовсе удалил публикацию, решив, что подобное было лишним.