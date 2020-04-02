Валерия пожаловалась Фадееву на разные киновкусы с Пригожиным





По словам Максима Фадеева, просмотр лент прошлого века дарит «ощущение тепла, как в детстве» и необычайно расслабляет. Подруга продюсера, певица Валерия, отметила, что рада прислушаться к его совету. Но есть одна проблема – ее муж отказывается от совместного просмотра советской классики. По словам Иосифа Пригожина, старые сказки и фильмы ему уже порядком надоели. В свою очередь, Валерия может смотреть, например, «Обыкновенное чудо» или «Покровские ворота» бесконечно.Ранее супруг певицы признался, что во время самоизоляции он намерен заняться делами, которые постоянно откладывал. Иосиф Пригожин решил разобрать вещи в гараже впервые за 17 лет. Также продюсер хочет навести идеальный порядок в своем кабинете и избавиться от ненужного хлама.