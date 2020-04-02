АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Валерия пожаловалась Фадееву на разные киновкусы с Пригожиным

В своем микроблоге Instagram продюсер Максим Фадеев посоветовал россиянам во время вынужденного карантина пересматривать старые советские фильмы и сказки. В комментариях к посту написала Валерия, которая призналась, что это ее мечта, но у них с Иосифом Пригожиным разные киновкусы.

Валерия пожаловалась Фадееву на разные киновкусы с Пригожиным


По словам Максима Фадеева, просмотр лент прошлого века дарит «ощущение тепла, как в детстве» и необычайно расслабляет. Подруга продюсера, певица Валерия, отметила, что рада прислушаться к его совету. Но есть одна проблема – ее муж отказывается от совместного просмотра советской классики. По словам Иосифа Пригожина, старые сказки и фильмы ему уже порядком надоели. В свою очередь, Валерия может смотреть, например, «Обыкновенное чудо» или «Покровские ворота» бесконечно.



Ранее супруг певицы признался, что во время самоизоляции он намерен заняться делами, которые постоянно откладывал. Иосиф Пригожин решил разобрать вещи в гараже впервые за 17 лет. Также продюсер хочет навести идеальный порядок в своем кабинете и избавиться от ненужного хлама.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:16

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Председатель профсоюза Николай Кодолов рассказал, как не заразиться коронавирусом в…
Разин призвал Владимира Путина и Александра Лукашенко объявить амнистию для лиц в возрасте 60 лет и…
Изобретатель из США создал велосипед со складными…
Жительницу Алметьевска наказали за фейк о…
"Творение с очень важным посылом": Ольга Бузова выпустила новый трек "Давай останемся…
Управление ЗАГСа Калуги приостановило заключение и расторжение браков из-за…
Дана Борисова откровенно рассказала о своем эскортном…
Эксперты назвали вещи, которые точно не спасут от коронавирусной…
Беременная Ангелина Монах ударила Степана Меньщикова за обсуждение ее бывших…
Ученые: Трудоголизм повышает риск заболеваний щитовидной…
За минувшие сутки в России зафиксировали 771 новый случай заражения…
Продюсер Валерий Комиссаров считает, что Давид Манукян не подходит Ольге…
Под Липецком в результате ДТП водителя выбросило из перевернутого…
Медики рассказали, какие продукты способствуют снижению уровня сахара в…
«В дурку увезли?»: Джиган исчез из соцсетей после новости о…
Росстат предложил перенести перепись населения на следующий…
Ксения Собчак игнорирует Константина Богомолова в…
В Сети рассказали о забытом универсале Lada…
Валерия пожаловалась Фадееву на разные киновкусы с…
Назван ТОП-3 бюджетных авто с надежными…
Беременную Александру Черно прооперировали на Сейшельских…
Toyota представила миниатюрные версии GT86 для борьбы со…
Наставник «Танцев» Мигель вспомнил, как Лолита послала его «на три…
Бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном отменили из-за…
Дана Борисова пожаловалась на «коронавирусный кашель» после контакта с…
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать продукты во время…
Анна Хилькевич о своей третьей беременности: "Сейчас точно не время, двух дочек пока вполне…
«SOS, Москва»: Застрявшие в Африке российские туристы выложили водорослями на пляже призыв о…
Просмотреть все новости