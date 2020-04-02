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Toyota представила миниатюрные версии GT86 для борьбы со скукой

Режим самоизоляции во многих странах вынуждает людей искать новые способы борьбы со скукой. Компания Toyota решила помочь поклонникам бренда, представив миниатюрные версии GT86.

Разработчики из корпорации Toyota придумали способ, который может не только повысить интерес к бренду, но и развлечь клиентов в условиях пандемии коронавируса. Фирма выпустила несколько наборов шаблонов из бумаги с инструкциями, которые позволят собрать собственную миниатюрную модель автомобиля. На выбор предлагается 6 комплектаций спортивного ретро-кара, собранного для фестиваля Goodwood 2015 года.

В их число входят Shelby Toyota 2000GT, Esso Ultron Tiger Toyota Supra, Shelby Toyota 2000GT, IMSA GTU Toyota Celica, Ove Andersson's Toyota Celica 1600GT и Castrol Toyota Celica GT-Four. Для более эффективного результата в Toyota рекомендуют учитывать размеры шаблонов в соответствии с форматами бумаги А4 или А3. Весь процесс занимает около часа, а готовые модели компания предлагает показывать в своих тематических блогах, а также делиться опытом от проделанной работы.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:07

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