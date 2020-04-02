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Наставник «Танцев» Мигель вспомнил, как Лолита послала его «на три буквы»

В шоу Agentshow Land на видеохостинге YouTube наставник «Танцев» Мигель вспомнил об инциденте, который произошел у него с певицей Лолитой. По словам танцора, исполнительница из-за того, что настроение не задалось, послала его «на три буквы».

Наставник «Танцев» Мигель вспомнил, как Лолита послала его «на три буквы»


По словам хореографа, Лолита оскорбила его, даже не посмотрев номер, который он для нее подготовил. Мигель отметил, что артистка «просто так захотела», так как у нее не было настроения. Танцор убежден, что знаменитости должны четко выполнять указания профессионалов, которые могут их привести к успеху. Поэтому его раздражают представители российского шоу-бизнеса, которые не могут максимально отдаться своему делу.

Мигель также ответил на вопрос о том, как он относится к «любви на одну ночь». По словам танцора, ничего зазорного он в этом не видит. Когда артист не в отношениях, у него могут быть случайные связи. Просто необходимо сразу договориться с девушкой, что продолжения не будет. Если партнерша не против одноразовой любви, то хореограф спокойно к этому относится.

Поклонники полюбили Мигеля после его участия в проекте «Фабрика звезд», но тогда он выступал в роли певца. Немного позже участник понял, что ближе ему танцы, и добился в этой сфере больших успехов.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:03

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