У главы израильского Минздрава Яакова Лицмана выявили коронавирус





Как рассказали прессе представители ведомства, тест Лицмана на коронавирус, равно как и его супруги, был положительным. В связи с этим министр будет находиться на карантине в домашних условиях, однако сможет продолжить выполнение части своих служебных обязанностей. Примечательно, что ранее сообщалось о выявлении заразившихся новым типом коронавирусной инфекции среди окружения израильского премьера Биньямина Нетаньяху. К примеру, положительный результат дал тест на заболевание у советника главы правительства страны Ривку Палухи, которая в последний раз контактировала с премьером еще 26 марта. Медики считают, что чиновница могла заразиться от своего супруга.В Израиле на данный момент введет режим ограничений, в частности, населению запрещается покидать свои дома в связи с эпидемией. Кроме того, с марта месяца каждый человек, приехавший в Израиль, обязан пройти изоляцию в течение 2 недель.