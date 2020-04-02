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У главы израильского Минздрава Яакова Лицмана выявили коронавирус

Глава израильского Минздрава Яаков Лицман заразился COVID-19. Такие данные приводятся в публикации издания Jerusalem Post.
У главы израильского Минздрава Яакова Лицмана выявили коронавирус

Как рассказали прессе представители ведомства, тест Лицмана на коронавирус, равно как и его супруги, был положительным. В связи с этим министр будет находиться на карантине в домашних условиях, однако сможет продолжить выполнение части своих служебных обязанностей. Примечательно, что ранее сообщалось о выявлении заразившихся новым типом коронавирусной инфекции среди окружения израильского премьера Биньямина Нетаньяху. К примеру, положительный результат дал тест на заболевание у советника главы правительства страны Ривку Палухи, которая в последний раз контактировала с премьером еще 26 марта. Медики считают, что чиновница могла заразиться от своего супруга.

В Израиле на данный момент введет режим ограничений, в частности, населению запрещается покидать свои дома в связи с эпидемией. Кроме того, с марта месяца каждый человек, приехавший в Израиль, обязан пройти изоляцию в течение 2 недель.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:11

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