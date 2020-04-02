Жители Китая вернулись к употреблению летучих мышей после ослабления карантина





Журналист британского издания Daily Mail сообщил шокирующие подробности после посещения одного из "мокрых" рынков Китая. Мясные лавки в городе Гуйлинь, расположенном на юго-западе страны, испытывали ажиотаж из-за наплыва тысяч клиентов. Аналогичные рынки открылись и в Дунгуане. Среди представленной продукции отмечалось наличие мяса летучих мышей, скорпионов, а также кошек и собак. Известно, что рукокрылые считаются среди местных жителей отличным средством народной медицины, хотя и являются переносчиками множества опасных болезней.Корреспондент отметил, что большинство китайцев уверены в конце эпидемии и потому не прислушиваются к советам врачей. Стоит отметить, что многие вирусологи указывали на мясо летучих мышей и панголинов, продававшихся в Ухане, как первоначальных источников коронавирусной инфекции. По словам британца, единственным отличием от критической ситуации в январе можно назвать присутствие охраны, которая следит, чтобы работу продавцов не снимала пресса.