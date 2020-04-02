АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Жители Китая вернулись к употреблению летучих мышей после ослабления карантина

На рынках Китая вновь появилось мясо летучих мышей после ослабления карантина. Местные жители продолжают употреблять экзотические продукты, несмотря на предостережения эпидемиологов.

Журналист британского издания Daily Mail сообщил шокирующие подробности после посещения одного из "мокрых" рынков Китая. Мясные лавки в городе Гуйлинь, расположенном на юго-западе страны, испытывали ажиотаж из-за наплыва тысяч клиентов. Аналогичные рынки открылись и в Дунгуане. Среди представленной продукции отмечалось наличие мяса летучих мышей, скорпионов, а также кошек и собак. Известно, что рукокрылые считаются среди местных жителей отличным средством народной медицины, хотя и являются переносчиками множества опасных болезней.

Корреспондент отметил, что большинство китайцев уверены в конце эпидемии и потому не прислушиваются к советам врачей. Стоит отметить, что многие вирусологи указывали на мясо летучих мышей и панголинов, продававшихся в Ухане, как первоначальных источников коронавирусной инфекции. По словам британца, единственным отличием от критической ситуации в январе можно назвать присутствие охраны, которая следит, чтобы работу продавцов не снимала пресса.

+Дзен +Яндекс новости
В мире / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:03

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дана Борисова пожаловалась на «коронавирусный кашель» после контакта с…
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать продукты во время…
Анна Хилькевич о своей третьей беременности: "Сейчас точно не время, двух дочек пока вполне…
«SOS, Москва»: Застрявшие в Африке российские туристы выложили водорослями на пляже призыв о…
«А Ксюшу, видно, не отпускает»: Бородина прокомментировала интервью Собчак по поводу личной…
Во Владивостоке из аэропорта сбежали 12 человек, которых хотели отправить на…
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отмечает день…
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон приняла решение снять обручальное…
У главы израильского Минздрава Яакова Лицмана выявили…
Участница «Битвы экстрасенсов» Дарья Миронова предсказала смерть Началовой десять лет…
Жители Китая вернулись к употреблению летучих мышей после ослабления…
Ольга Бузова поддержала Оксану Самойлову в решении подать на развод с…
KIA приостановила продажи дизельного Sportage в…
Жанна Мартиросян рассекретила имена участников шоу «Маски» раньше…
В ФМБА считают, что вспышка COVID-19 в России завершится к…
В Ираке археологи нашли жертвенник месопотамского бога…
Американский музыкант Адам Шлезингер скончался от коронавирусной…
Учёные: Cтирка с порошком при 60°C в течении полутора часов избавит одежду от…
Кроссовер KIA Seltos продолжает оставаться лидером в своем…
«Я нахожусь в безопасности»: Евгения Медведева переехала в…
Американская разведка подозревает Китай в занижении данных по…
Биолог Джордж Виттемьер: Запрет на торговлю мясом диких животных помог бы избежать многих вирусных…
Техосмотр и регистрация: Что доступно автомобилистам в период…
Цымбалюк-Романовская опровергла информацию о тайном браке с сыном…
Биологи из Китая рассказали, что кошки оказались самыми восприимчивыми к…
Сына радиоведущей Аллы Довлатовой Павла ночью экстренно госпитализировали в…
Российские и итальянские медики выявили новые особенности…
«Бабник и пьяница»: Подольская дала характеристику бывшему зятю Пугачевой Владимиру…
Просмотреть все новости