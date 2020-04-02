Жители Китая вернулись к употреблению летучих мышей после ослабления карантина
На рынках Китая вновь появилось мясо летучих мышей после ослабления карантина. Местные жители продолжают употреблять экзотические продукты, несмотря на предостережения эпидемиологов.
Журналист британского издания Daily Mail сообщил шокирующие подробности после посещения одного из "мокрых" рынков Китая. Мясные лавки в городе Гуйлинь, расположенном на юго-западе страны, испытывали ажиотаж из-за наплыва тысяч клиентов. Аналогичные рынки открылись и в Дунгуане. Среди представленной продукции отмечалось наличие мяса летучих мышей, скорпионов, а также кошек и собак. Известно, что рукокрылые считаются среди местных жителей отличным средством народной медицины, хотя и являются переносчиками множества опасных болезней.
Корреспондент отметил, что большинство китайцев уверены в конце эпидемии и потому не прислушиваются к советам врачей. Стоит отметить, что многие вирусологи указывали на мясо летучих мышей и панголинов, продававшихся в Ухане, как первоначальных источников коронавирусной инфекции. По словам британца, единственным отличием от критической ситуации в январе можно назвать присутствие охраны, которая следит, чтобы работу продавцов не снимала пресса.
Журналист британского издания Daily Mail сообщил шокирующие подробности после посещения одного из "мокрых" рынков Китая. Мясные лавки в городе Гуйлинь, расположенном на юго-западе страны, испытывали ажиотаж из-за наплыва тысяч клиентов. Аналогичные рынки открылись и в Дунгуане. Среди представленной продукции отмечалось наличие мяса летучих мышей, скорпионов, а также кошек и собак. Известно, что рукокрылые считаются среди местных жителей отличным средством народной медицины, хотя и являются переносчиками множества опасных болезней.
Корреспондент отметил, что большинство китайцев уверены в конце эпидемии и потому не прислушиваются к советам врачей. Стоит отметить, что многие вирусологи указывали на мясо летучих мышей и панголинов, продававшихся в Ухане, как первоначальных источников коронавирусной инфекции. По словам британца, единственным отличием от критической ситуации в январе можно назвать присутствие охраны, которая следит, чтобы работу продавцов не снимала пресса.