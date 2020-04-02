«Я нахожусь в безопасности»: Евгения Медведева переехала в Японию

Спортсменка объяснила свой внеплановый переезд тем, что в Торонто из-за пандемии коронавируса на некоторое время закрыли спортзалы и ледовые катки. Подобные мероприятия с целью замедлить распространения инфекции стали проблемой для фигуристов, которым требуются регулярные тренировки. Именно поэтому Евгения Медведева и ее команда решили покинуть Канаду до того, как страна закрыла авиасообщение, и улететь в Японию.Российская фигуристка планирует принять участие в ледовом шоу Prism on Ice (Sailor Moon), которое должно состояться в префектуре Канагава в июне, поэтому так или иначе ее поездка в Японию намечалась заранее. Пока неизвестно, состоится ли мероприятие, так как даже проведение Олимпиады 2020 руководство страны решило перенести на год.В любом случае, Евгения Медведева и ее команда уже в Японии и даже успели отбыть положенный для всех вновь прибывших из-за границы двухнедельный карантин. Как отмечает сама спортсменка, сейчас она «находится в безопасности» и чувствует себя хорошо. Фигуристка также сообщила, что уже получила возможность выходить на улицу, так как за время самоизоляции симптомы коронавируса у нее не проявились.