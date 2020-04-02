Американская разведка подозревает Китай в занижении данных по COVID-19





Как утверждают источники агентства из числа высокопоставленных официальных лиц, в американском разведывательном сообществе еще на прошлой неделе был подготовлен и представлен администрации президента Трампа специальный доклад, в тексте которого перечисляются соответствующие выводы. Как утверждается в публикации агентства, по версии разведки США, китайские власти умышленно публиковали неполные данные о количестве случаев заражения и показателях смертности. Кроме того, спецслужбы полагают, что Пекин намеренно скрывал от мировой общественности масштабы вспышки COVID-19, представляя ситуацию так, чтобы показатели были ниже реальных.Примечательно, что и ранее ряд официальных лиц в США обвиняли Пекин в том, что он не предоставил полной информации о новом штамме вируса. К примеру, еще в начале марта 2020 года глава Госдепартамента Майкл Помпео сделал заявление, что американцы оказались в роли отстающих как раз из-за сокрытия Китаем части данных по заболеванию.