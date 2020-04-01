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«Росатом» готов начать печатать клапаны для аппаратов ИВЛ на 3D-принтерах

Предприятие «РусАТ», которое входит в структуры госкорпорации «Росатом», уже изготовило первые опытные образцы клапанов Вентури для аппаратов ИВЛ, которые критически необходимы при лечении пациентов со сложной формой течения нового типа коронавирусной инфекции. Сообщается, что компания уже готова наладить серийную печать этих компонентов на 3D-принтерах.
«Росатом» готов начать печатать клапаны для аппаратов ИВЛ на 3D-принтерах

По данным госкорпорации, производственных мощностей «РусАТ» на данный момент достаточно для того, чтобы печатать не менее трех сотен таких клапанов в неделю. Для изготовления этих компонентов для аппаратов ИВЛ необходим специальный биосовместимый полимерный материал, зато само изделие после печати не требует никакой дополнительной обработки.

Отмечается, что указанные клапаны применяются при искусственной вентиляции легких пациентов вместе с аэрозольными масками и обеспечивают дозированное насыщение органов дыхания кислородом, гарантируя его пониженную концентрацию при подаче. Кроме того, клапаны Вентури рассчитаны на работу лишь в течение нескольких часов, поэтому требуют регулярной замены на новые компоненты. По большому счету, речь идет о расходных медицинских материалах. Сегодня медицинские учреждения во многих странах мира столкнулись с серьезным дефицитом таких клапанов, а выйти из ситуации частично помогает технология 3D-печати.

По словам главы компании «РусАТ» Михаила Турундаева, кроме клапанов Вентури, 3D-принтеры могут также заниматься производством дыхательных масок, респираторов и целого ряда других важных в условиях пандемии COVID-19 медицинских изделий.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 22:50

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