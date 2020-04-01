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Первый поезд из Уханя после возобновления движения повезет через РФ в Европу маски

Согласно данным представителей компании «ОТЛК ЕРА», после возобновления железнодорожного движения первый китайский поезд из Уханя через РФ повезет в Европу маски. Кроме этого, транзитом будут доставлены электроника, автозапчасти, телекоммуникационная волоконная оптика, расходные материалы для ремонта железной дороги и ряд других товаров.

Первый поезд из Уханя после возобновления движения повезет через РФ в Европу маски


Запуск первого поезда после вспышки коронавирусной инфекции в Китае означает, что восстановлен контейнерный регулярный сервис Ухань – Дуйсбург. Согласно данным логистической компании, из провинции Ухань товарный поезд, состоящий из 50 контейнеров весом 40 футов каждый, выехал в субботу, 28 марта.

Сегодня, 1 апреля, на казахстанской станции Достык осуществили перегруз контейнеров на ширококолейные вагоны. В скором времени китайский поезд проедет транзитом по РФ и Белоруссии. На территорию Германии груз прибудет в воскресенье, 12 апреля. В Европу будет доставлено более 166 тонн средств защиты, которые необходимы для борьбы с эпидемией коронавируса, а также 19 контейнеров с медмасками.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 22:20

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