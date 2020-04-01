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Учёные: Коронавирус может передаваться через кошек и не затрагивает собак

Как выяснили научные сотрудники расположенного в городе Харбин Ветеринарного исследовательского института Китайской академии наук, COVID-19 может поражать кошек, передаваясь воздушно-капельным путём. В то же время учёные не нашли подтверждения тому, что известные им штаммы коронавируса затрагивают собак, свиней или домашнюю птицу.
Учёные: Коронавирус может передаваться через кошек и не затрагивает собак

Выводы китайских биологов, опубликованные в научной цифровой библиотеке bioRxiv, важны для того, чтобы исследователи могли понять, на каких животных тестировать вакцину от COVID-19, предназначающуюся для людей. Согласно результатам опытов, попадая в организм хорька, коронавирус может передаваться сородичам, но не вызывает столь тяжёлых последствий, как это происходит в случае с человеком. Учёные также выяснили, что в организме собак SARS-CoV-2 не смог эффективно размножаться, не влиял он и на кур, уток, свиней.

Сильнее всего симптоматика COVID-19 проявлялась в организме кошек, особенно молодых. Данные животные легко инфицировались вирусом и быстро умирали от него. Сверх того, подопытная кошка заразила COVID-19 другого сородича, находившегося в отдельной клетке – через воздушно-капельный или воздушно-пылевой пути передачи.

К слову, учёные из Гонконга проверили на лабораторных хомяках эффективность лечения вируса COVID-19 с помощью переливания крови, взятой от их инфицированных и выздоровевших сородичей.

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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 22:10

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